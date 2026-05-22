Diyanet-Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, bu yılda Çorum’da yetkili sendika olduklarını açıkladı.

23 yıldır yetkili sendika olduklarını ifade eden İsmail Şanal, “Çorum genelindeki din gönüllüsü kardeşlerimizin teveccühüyle en yakın sendikaya 1034 fark atıp geçen yılın üzerinde il merkezi ve 13 ilçenin tamamında yetki alıp 23. kez üst üste "yetkili sendika" unvanımızı taçlandırdık” dedi.

“Bu sonuç, sadece bir sayısal üstünlük değil, emeğin, samimiyetin, istikrarın ve teşkilatımıza duyulan sarsılmaz güvenin bir tezahürüdür” diyen İsmail Şanal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler, sadece imza attığımız kazanımlarla değil, her bir üyemizin sevincinde ve hüznünde yanında olarak bu güveni inşa ettik.

Bugün elde ettiğimiz bu açık ara zafer göstermiştir ki; Diyanet-Sen Çorum teşkilatı, manipülasyonlara, iftiralara, karalamalara ve içi boş vaatlere değil; icraata, dik duruşa ve üyesine hizmet ve değer verenlerin tek adresidir.

23. kez yetkiyi Diyanet-Sen’e emanet eden, bizlere bu gururu yaşatan tüm üyelerimize ve din gönüllüsü kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Sayısal üstünlüğümüz bizler için bir rehavet vesilesi değil, daha çok sorumluluk ve çalışma azmi yeni kazanımlar için bir enerji kaynağıdır.

Bugünden itibaren din görevlilerimizin mali, sosyal ve özlük haklarını daha ileriye taşımak; çalışma şartlarını iyileştirmek için sesimizi daha gür çıkarmaya devam edeceğiz. Çorum da sendikacılığın kitabını yazan Diyanet-Sen ailemizin her bir ferdine teşekkür ediyor; 23. yetki yılımızın teşkilatımıza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Sen yoksan bir eksiğiz.”