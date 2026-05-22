İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, alınan bayram tedbirlerini açıkladı.

"Kamyon ve çekicilerin trafiğe çıkması yasak yollar açıklandı"

30 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00’ten 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00’a kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyrinin bazı otoyollarda yasaklandığını duyuran Bakan Çiftçi, "İstanbul istikametine doğru Kırklareli’nden D-100 karayolu ve O-3 otoyolu, Tekirdağ’dan D-110 karayolu ile O-7 otoyolu, Sakarya’dan O-7 otoyolu, Ankara’dan O-4 ve D-750 karayolları, Amasya Merzifon’dan D-100 karayolu, Bursa’dan O-5 otoyolu ile D-575 ve D-595 karayolları, Bilecik Bozüyük’ten D-650 karayolu ile O-5 otoyolunun Manisa, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli katılımlarından ve D-650 karayolunun Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Sakarya katılımlarından itibaren kısıtlama uygulanacaktır. Ankara istikametine doğru ise D-200 karayolunda Bilecik Bozüyük ve Sivas’tan Ankara’ya kadar, D-300 karayolunda İzmir’den Afyonkarahisar’a kadar, D-260 karayolunda Afyonkarahisar’dan Eskişehir Sivrihisar’a ve Kayseri’den Kırşehir’e kadar, D-260 ve D-765 karayollarında Kırşehir’den Kırıkkale’ye kadar, D-785 ve D-190 karayollarında ise Çorum’dan Kırıkkale’ye kadar olan güzergahlarda geçişlere izin verilmeyecektir’’ uyarısında bulundu.

Tuzak radar uygulamasının yapılmayacağını da belirten Bakan Çiftçi, bin 238 personelin otobüslerde gizli yolcu olarak bulunacağını ifade etti.