Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü öncülüğünde hayata geçirilen Çorum Organize Sürekli Eğitim Merkezi (ÇOSEM), meslek sahibi olmayan gençleri sanayiye kazandırmayı hedefleyen önemli bir eğitim üssü olarak kapılarını açtı.

Valilik onayı ve OSB Müteşebbis Heyeti kararıyla kurulan merkez, uzun yıllar atıl durumda bulunan bir binanın yeniden projelendirilmesiyle şehre kazandırıldı.

GENÇLERE MESLEK, SANAYİYE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ

Özellikle 18-36 yaş aralığındaki gençlere yönelik hazırlanan merkezde; kaynakçılık, robotik kodlama, CNC, endüstriyel çizim ve kalite yönetimi alanlarında eğitimler verilecek. Çorum OSB Müdürlüğü himayelerinde faaliyet gösterecek merkez, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi amaçlıyor.

ÇOSEM Koordinatörü Doç. Dr. Bünyamin Çiçek, merkezin vizyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, ÇOSEM’in sadece bir kurs merkezi değil, aynı zamanda uygulamalı teknik eğitim kampüsü olduğunu vurguladı.

ÇİÇEK: YILDA 250-300 KİŞİYE SERTİFİKALI EĞİTİM

Doç. Dr. Çiçek, “18-36 yaş aralığındaki meslek sahibi olmayan bireylerin; kaynakçılık, robotik kodlama, CNC, endüstriyel çizim ve kalite başlıklarında uluslararası eğitim alacağı bir merkez oluşturduk. Çorum OSB Müdürlüğü himayelerinde kurulan merkezimiz şubat ayında resmi olarak faaliyete geçti. Yılda 10 farklı eğitim programı açmayı ve yıllık 250 ila 300 kişiye sertifikalı eğitim vermeyi hedefliyoruz” dedi.

BÖLGE SANAYİSİNİN ARA ELEMAN İHTİYACINA KATKI

Önümüzdeki aylarda resmi açılışı yapılacak olan merkez bünyesinde teknik atölyeler, endüstriyel çizim laboratuvarları ve teorik eğitim sınıflarının yer aldığını aktaran Çiçek, ÇOSEM’in bölge sanayisinin ihtiyaç duyduğu ara eleman açığının giderilmesine önemli katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.

İLK ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Merkez hizmete girmesinin ardından ilk etkinliğini de gerçekleştirmiş oldu.

“Kaynak Teknoloji Çalıştayı Tanıtım Etkinliği” adı altında düzenlenen programda kaynak teknolojilerine yönelik tanıtımlar gerçekleştirilirken, etkinliğe 10 firma katılım sağladı.