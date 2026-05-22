Çorum'da Güven Yem-Ahlatcı girişi olarak bilenen Organize Sanayi Bölgesi(OSB) girişi hızlı tren hattı kapsamında 1 Haziran'da kapatılacak.

OSB Mayıs ayı Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında OSB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda; firmaların tahsis talebi, atık su arıtma tesisi imar ve parselasyon konusu görüşüldü. 2026 yılı ilk 3 aylık Denetim Kurulu Raporu değerlendirildi. İstihdamı artırmaya yönelik 2026 OKA SOGEP başvuru şartları ve proje konuları görüşülerek proje başvurusu kararı alındı.

Ayrıca hızlı tren hattı kapsamında Güven Yem-Ahlatcı girişi olarak bilinen OSB girişinin, 1 Haziran Pazartesi itibariyle yaya ve araç trafiğine kapatılma kararı alındı.