AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi ve Sosyolog Hüseyin Çalışkan, Sağlıklı Yaşam Projelerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Sağlıklı Yaşam Projelerini daha önce iki başlık altında paylaşan Hüseyin Çalışkan, devamını da paylaşarak şu detayları aktardı:

“Motor, arazi ve yarış aracı sevdalısı hemşehrilerimiz için şehrimizde yeterince enerjilerinin bulunduğunu gördüğümüz, motor, yarış ve arazi aracı sevdalısı hemşehrilerimiz, kendileri ve belediyemizin desteğiyle off road yarışları düzenlemişlerdir. Belediye olarak bu branşlarımıza ve arkadaşlarımıza, ihtiyaç duydukları destekleri vermeye her zaman hazırız.

Bu amaçla, mahalli ve ulusal yarışlara ev sahipliği yapmak için, off road yarışları için, geliştirilebilir ve değiştirilebilir kalıcı parkur drag yarışı pisti ve rallikros parkuru yapacağız. Bu parkur ve pistler için, gerek arazi bölgesi belirlenmesi, gerekse parkur ve pistlerin tasarımını, bu sporlara gönül vermiş hemşehrilerimizle birlikte çalışacak ve yapacağız.

KAPALI ATIŞ POLİGONU

Silah merakı olanların, gayri resmiye yönelmemeleri ve meraklarını gidermeleri için ve atıcılık spor branşına yönelik olmak üzere Kapalı Atış Poligonu yapılacaktır.

BİLARDO

İl ve Bölge bazında, benimde yarışmacı olarak katılacağım, 3 Top ve 3 Bant Bilardo Müsabakaları yapacağız.

ÇATAK TABİAT PARKI ve KAYAK TESİSİ

İşletmesinin belediyemize devredilmesi halinde, daha önceki dönemlerde, Çatak Tabiat Parkında başlangıcı yapılmış ve benimde bir kış amatörce kaymaya çabaladığım ve bildiğim kadarıyla sonra devamı getirilmemiş kayak tesisi, belediyemizce ilave edilecek yapılarıyla birlikte yeniden faaliyete geçirilecektir.

Ekipmanları tarafımızdan temin edilecek bu tesisimizde, Çorum'lu kayak severlerimize, Kayak Hocalığı yapacak bilgisi olduğundan emin olduğum, gönüllü eğitmenlerimizle hizmet vereceğiz.

AT, ATÇILIK ve AT YARIŞLARI

Orta Asya'dan Malazgirt'e, Malazgirt'ten de Ankara'ya atlarla geldik. Atlar yaklaşık 4.000 yıldan fazladır bizim yoldaşımızdır. Atçılık ve at yarışları hem ata sporumuz, hem de bölgemizde insanımızın geçmişten bugüne ilgi alanlarındandır. Belediyemiz bünyesinde atçılıkla ilgili güzel bir tesisimiz mevcuttur. İkinci bir tesisimizi de Veteriner İşleri

Müdürlüğü'nün Çamlık Caddesi'ndeki Tesisi bölgesine veya Sıklık Tabiat Parkı'na yapma isteğimiz vardır. Ayrıca mevcut tesisimizde ki hizmete ilaveten, yapılacak tesisimizde de, at ve at sporuna ilgi duyan hemşehrilerimizin bu ilgilerinin karşılık bulması adına, atı olanlara veya at alacaklara, uygun bakım ücreti karşılığında hizmet de vereceğiz.

Başta Akhal Teke atı olmak üzere, çeşitli at ırklarından atları, bu tesislerimizde hemşehrilerimizin ilgi ve sevgisine sunacağız.

Geçmişte şehrimizde at yarışları yapılır ve mini festival havasında geçerdi. Bu bölgelerimizde ya da şehrimizin uygun bir bölgesinde, rahvan ve dörtnala at yarışlarının yapılacağı, kalıcı parkuru yaparak, atçılık yapan, atı ve at yarışlarını seven hemşehrilerimizin ilgi ve beğenisine sunacağız.

ETNOSPOR

Geleneksel spor dallarımızın bilinilirliğinin arttırılması, muhafaza edilmesi ve yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması, milletimiz, kültürümüz, coğrafyamız ve Türk Devletleri Teşkilatımız için elbette çok önemlidir. Bu amaçla kurulmuş Dünya Etnospor Konfederasyonu ile işbirliği halinde ortak projelere imza atmanın, istek ve heyecanını duymaktayız.

Adaylık ve Başkanlık nasip olursa, açık ve kapalı alanlardan oluşan yapacağımız kalıcı tesisimizde, geleneksel atlı spor dallarımızdan, atlı cirit, atlı okçuluk, atlı kızak ve kökbörü müsabakaları ile şalvar güreşi, aba güreşi ve kuşak güreşi müsabakalarını, Dünya Etnospor Konfederasyonu ile birlikte, belli periyotlarda şehrimizde düzenlemek de en büyük isteklerimizdendir.”