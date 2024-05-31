Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Belediye Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak güreş antrenörü Hakkı Ceylan katıldılar.

Belediye Başkanı Aşgın Belediye olarak sporun gelişimi için büyük destek verdiklerini belirterek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Çebi’de Çorum belediyesini spora verdiği destekten dolayı kutladı ve başarılarının devamını diledi.