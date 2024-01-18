Ahlatcı Çorum FK’nın yarın deplasmanda karşılaşacağı Giresunspor’na tecrübeli isim Çekdar Orhan eski takımı Amedspor’a dönüyor.

Çekdar Orhan Galatasaray alt yapısından yetişti ve Aksihar, Tuzla ve Amedspor formalarını giydikten sonra geçen sezon transfer olduğu Giresunspor’da iki sezondur mücadele ediyor.

Yeşil beyazlı kulübün transfer yasağı nedeni ile kadrodaki tecrübeli 4-5 isimden birisi olan Çekdar Orhan ikinci yarıda şampiyonluk hedefi koyan eski kulübü Amedspor ile büyük oranda anlaştığı belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun bugün Giresunspor ile sözleşmesini fesh ederek yeni takımı Amedspor’a imzayı atıp çalışmaya çıkması bekleniyor.