Trendyol 1. ligde şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor 27 yaşındaki Azerbaycan’lı Ramil eymur oğlu Şedyayev ile anlaştı.

1967 St Petersburg doğumlu Ramiş Şeydayev Rusya’da Zenit, Rubin Kazan alt yapılarında oynadıktan sonra 2016-17 yılında Trabzonspor’a transfer oldu ardından Karabağ, Dinamo Moskova, Sabah FK ve son olarakta Malezya Buriam Utd takımında forma giyen Ramil Şedyayev forvet ve sağ kanatta oynuyor.

Bu sezon Tnai League takımında 10 maçta forma giyen ve 1 gol 3 asist yapan Şedyayev ligin ikinci yarısı için anlaştığı Kocaelispor ile resmi imzayı attı ve takımla ilk antrenmanına çıktı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın bu hafta sonu Eyüpspor ile oynanacak maçta belli bir bölümde yeni transfere forma vermesi bekleniyor,