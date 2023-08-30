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Çorum Eğitim Kültür Vakfının (ÇEKVA) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı burs başvuruları başladı.

ÇEKVA’dan konu hakkında yapılan açıklamada, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı burs başvurularının 30 Ağustos-15 Eylül 2023 tarihleri arasında www.cekva.org.tr adresli internet sitesi üzerinden gerçekleşeceği ifade edildi.

İnternet üzerinden yapılacak başvurunun yalnızca ön başvuru olduğunun dile getirildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Zaman, iş gücü ve kağıt israfını önlemek amacıyla ön başvuruların incelenmesini müteakip, ön elemeyi geçen öğrencilere mesaj ve/veya e-mail gönderilerek, bu öğrenciler belirtilen yer ve zamanlarda mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat sonucunda uygun değerlendirilenlerden aşağıda belirtilen evrakları tamamlaması istenecektir. Kesin değerlendirme, evrakların vakıf merkezine (İstanbul Merkez ) eksiksiz tesliminden sonra yapılacaktır. Kendilerinden mesaj ve/veya mail yolu ile evrak istenen öğrenciler belgelerini elden veya farklı illerde oturanlar için, belgelerin ıslak imzalı asıllarını İstanbul ve Çorum adreslerine kargo ile de ulaştırabilirler.” (Haber Merkezi)