Münevver Karabulut​'un katil zanlısı Cem Garipoğlu​'nun ölüp ölmediğine dair şüphelerin ortadan kalkması için beklenen fethi kabir işlemi, 3 Ekim Perşembe günü yapılacak. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan kararla; Garipoğlu'nun mezarı açılarak cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülecek. Burada yapılacak incelemelerde Garipoğlu ailesinden alınacak DNA örnekleri ile karşılaştırılacak. Fethi kabir işlemi kararının ardından Garipoğlu’nun Silivri Cezaevi’nde intihar​ ettiği dönemde yapılan otopsi kayıtları yeniden gündeme geldi.

ÖLÜ LEKELERİ GÖRÜLDÜ

12 Kasım 2014’te yapılan otopsi raporunda; Garipoğlu’nun 1.70 boyunda, 78 kilogram ağırlığında ve 23 yaşında olduğu; "3-4 günlük sakallı, beyaz tenli ve sünnetli" olarak kaydedildiği belirtildi. Ayrıca, vücudunda, özellikle yüz ve göğüs bölgesinde koyu mor ölü lekeleri oluştuğu aktarıldı.

ALINAN ÖRNEKLER DETAYLICA İNCELENDİ

Garipoğlu'nun intihar ettiği İpi cezaevi kantininden tedarik ederken yapılan otopside DNA tiplemesi için kan örneği FTA ile alınmıştı. Kan, idrar, göz içi sıvısı, safra, mide içeriği gibi örnekler de toksikolojik analiz için Kimya İhtisas Dairesi'ne gönderilmişti. Sonuçlar, Garipoğlu’nun kanında alkol ya da uyuşturucu madde bulunmadığını göstermişti.

DNA YÜZDE 99,9 TUTUYOR

2009 yılında alınan kan örneği ile ölümünden sonra alınan kan örneğinin DNA profillerinin eşleştiği aktarılan raporda; Garipoğlu’nun biyolojik anne ve babasının yüzde 99.9 oranında doğrulandığı aktarılmıştı.

Garipoğlu’nun ölümünün, başına poşet geçirilmesi ve boynuna düğümlenen ip nedeniyle oksijen yetersizliğine bağlı mekanik asfiksi sonucu gerçekleştiğini ortaya koydu.