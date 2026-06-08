Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı Erkan Dalyan ve ekibi, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’yı ziyaret etti. Görüşmede Çorum’un ekonomik geleceği, sanayi yatırımları, ihracat ve girişimcilik konuları ele alındı.

TSO’nun 2026 seçimleri öncesinde çalışmalarını sürdüren “Çorum’da Değişim Zamanı” ekibi, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’yı ziyaret etti.

TSO Başkan Adayı Erkan Dalyan ile birlikte Ali Evlüce, Halil Erkan, Murat Erdal, Murat Kılıçoğlu, Onur Kalaycı ve Onur Şamlı’nın katıldığı ziyarette, Çorum’un ekonomik gelişimi, sanayi yatırımları, ihracat potansiyeli ve iş dünyasının beklentileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, Ahmet Ahlatcı’nın, Çorum’un geleceğine ilişkin görüşlerinin dinlendiği, görüşmede, üretim odaklı büyüme, yatırım ikliminin geliştirilmesi ve ihracatın artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Ziyarette, Yağmur Ahlatcı’nın yanı sıra iş insanları Mehmet Tütüncü ve Mehmet Haboğlu’nun da yer aldığı ifade edildi.

Görüşmede ayrıca, “Çorum’da Değişim Zamanı” ekibinin hazırladığı ve önümüzdeki dönemde Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda hayata geçirilmesi planlanan projeleri içeren kapsamlı vizyon dosyası Ahmet Ahlatcı’ya sunuldu.

Basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılan çalışmaların genişletilmiş halini içeren dosyada; ihracatın artırılması, fuar organizasyonları, e-ticaret ve e-ihracat, üniversite-sanayi iş birliği, girişimcilik ekosistemi ve şehrin ekonomik gelişimine yönelik çok sayıda proje yer aldı.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Erkan Dalyan, Çorum’un ortak akıl ve istişare kültürüyle daha güçlü bir geleceğe ulaşacağına inandıklarını belirterek, “Şehrimizin değer üreten, istihdam sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran iş insanlarıyla bir araya gelmeye, onların tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz. Çorum’un geleceğini birlikte inşa etmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

Dalyan ve beraberindeki heyet, nazik ev sahipliği için Ahmet Ahlatcı’ya teşekkür etti.