Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) Ankara bursiyerleri kahvaltıda buluştu.

Sincan Belediyesi Kültür ve Sanat Evinde yapılan programa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, ÇESİAD Yönetim Kurulu ve İstanbul'dan gelen bursiyerler, iş, bürokrasi dünyasından Çorumlular katıldı.

Programının açılış konuşmasını ÇESİAD Başkanı Neslihan Yurtdagül yaptı.

Daha sonra derneğin bursiyer öğrencileri için düzenlediği geziler, sosyal etkinlikler, okullara yaptıkları yardımlar ve daha fazlası hakkında kısa bir tanıtım filmi izletildi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Sincan Kaymakamı Levent Kılıç’ın konuşmalarının ardından bursiyer öğrenciler kendilerini tanıttılar. Program geleneksel hatıra fotoğrafının çekinilmesinin ardından sona erdi.