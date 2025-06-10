ÇESİAD tarafından düzenlenen Çorum gezisi kapsamında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve bursiyer öğrencilerden oluşan ekip, Ortaköy, Şapinuva ve İncesu Kanyonu’nu gezdi.

Gezi programının ilk durağı olan Ortaköy’de, katılımcılar Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ve Ortaköy Kaymakamı Burak Şapaloğlu tarafından Seyir Tepesi’nde ağırlandı. Öğle yemeğinde bir araya gelen ekip, keyifli vakit geçirdi. ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım, ev sahipliklerinden dolayı Başkan Taner İsbir ve Kaymakam Burak Şapaloğlu’na teşekkür etti.

Öğleden sonraki programda ise ekip, Hititlerin önemli yerleşim yerlerinden biri olan Şapinuva Antik Kenti’ni ziyaret etti. Ardından, doğanın eşsiz güzelliklerinden biri olan İncesu Kanyonu’nda yapılan geziyle program devam etti.

Geziye katılan öğrenciler, hem tarihi hem de doğal güzellikleri yerinde görerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

ÇESİAD yönetim kurulu üyeleri, bu tür kültürel ve eğitsel gezilerin öğrencilere farklı bakış açıları kazandırması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.