İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Maarif Orkestra-Koro ve Halk Dansları Topluluğu, Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirdiği konser ve dans gösterisiyle izleyicilere unutulmaz bir sanat şöleni sundu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sanat ve kültür odaklı vizyonu kapsamında organize edilen gece, bürokrasi ve sanat dünyasını bir araya getirdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa; Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Millî Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı. Sanatseverlerin salonu doldurduğu programda unutulmaz anlar yaşandı.

EZGİLERLE ANADOLU TURU

Şef Rıza Aydın yönetimindeki Maarif Orkestrası ve Korosu, Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan geniş bir repertuvarla sahne aldı.

Yeşilçam klasikleri "Al Yazmalım" ve "Mavi Boncuk" ile başlayan müzik ziyafeti; Giresun yöresine ait "Kahve Koydum Fincana", Pir Sultan Abdal’ın "Demedim Mi?", Neşet Ertaş’ın "Beni Eller Gibi Görme" ve Rumeli türküsü "Çalın Davulları" gibi eserlerle devam etti. Sezen Aksu’nun klasikleşmiş eseri "Yalnızlık Senfonisi" salonda duygusal anlar yaşatırken, koro ve halk dansları topluluğunun birlikte sahnelediği "Kırtıl Semahı" ile "Ateş Attım Samana" performansları izleyicilerden büyük alkış aldı.

BİR HİKÂYE BİN NESİL

Gecenin ikinci bölümünde ise sanat yönetmenliğini Dilek Ardık’ın, koordinatörlüğünü Turan Karataş’ın üstlendiği Maarif Halk Dansları Topluluğu sahne aldı. "Bir Hikâye Bin Nesil" temasıyla sergilenen gösteride; Burdur’un kıvrak ritimlerinden Balıkesir’e, Manisa ve İzmir’in asil zeybeklerinden Gaziantep’in coşkulu halaylarına ve Tokat’ın geleneksel Ellik oyununa uzanan geniş bir kültür yelpazesi Çorum’a taşındı.

Öğretmenlerin, usta öğreticilerin ve öğrencilerin sahne performansları, estetik figürleri ve rengârenk yöresel kıyafetleri salonu dolduran sanatseverlerden tam not aldı.

GELECEK NESİLLERE MİRAS

Kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunan etkinlik, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin estetik ve sanat odaklı çalışmalarına seçkin bir örnek oluşturdu.

Sunuculuğunu Mehtap Ökmen’in üstlendiği programın sonunda Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı ve İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, sahnede emek veren koro ve halk dansları topluluğu üyelerini tebrik etti. Gösterinin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve koordinatörlere teşekkür edilerek çiçek takdim edildi.

Kültür köprülerinin sanatla harmanlandığı gece, tüm koro ve halk oyunları ekibinin protokol üyeleriyle birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.