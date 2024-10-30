Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD), 2024-2025 eğitim-öğretim döneminin ilk geleneksel kahvaltı programını 27 Ekim Pazar günü Üsküdar Valide Sultan gemisinde gerçekleştirdi.

Geleneksel kahvaltı programına ÇESİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, üniversite öğrencileri ve birçok Çorumlu katıldı.

Programın başlangıcında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimiz adına saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı okundu, ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan milli mücadelenin büyük zaferle taçlanmasını, Cumhuriyetimizin 101.yıldönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutladılar.

Programın açılış konuşmasını yapan ÇESİAD Başkanı Mehmet Ünal, misafirlere ÇESİAD'ı tanıttı ve kısa bir slayt gösterisiyle kendilerinden ve faaliyetlerinden bahsetti. Ayrıca yeni dönem için ÇESİAD’ın dinamiğinin artarak devam edeceğini belirtti.

ÇESİAD Başkanı Mehmet Ünal, program ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni dönem eğitim öğretim yılında derneğimize burs için başvuran tüm öğrencilerimize İstanbul'un güzelliğini tanıtmak ve hoş geldiniz demek istedik. Bursiyer öğrencilerimize aile sıcaklığını hissettirmek istiyoruz. İlk kahvaltımızı boğazda hemşehrilerimizle birlikte yapmak istedik. Bu organizasyonda emeklerini esirgemeyen bize ev sahipliği yapan İstanbul Vakıflar 2.Bölge Müdürümüz hemşehrimiz Sayın Arif Özsoy Bey'e teşekkür ediyoruz” dedi.

Yoğun ilgi gören kahvaltı programı boğaz manzarası ile beraber geçen keyifli anların ardından aile fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.