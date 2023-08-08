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MUSTAFA BURAK YALÇIN

Türk Diyanet Vakıf-Sen Çorum Şubesi, görev yaptığı Üyük Köyü’nde bir yılda 3 tona yakın atık malzeme toplayan Mustafa Yıldırım’a sıfır atık projesinden dolayı plaket takdim etti.

EMİNE ERDOĞAN TEBRİK ETMİŞTİ

Yaklaşık bir yıl önce başlattığı geri dönüşüm projesiyle toplanan plastik atıkları geri dönüşüme kazandırarak elde ettiği bütçeyle caminin ihtiyaçlarını karşılayan Mustafa Yıldırım’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından tebrik etmişti.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Çorum Şube Başkanı Tuygun Hoşnut, yönetim kurulu üyeleri Metin Lale, Vedat Yılmazer ve Yaşar Demirer ile birlikte aynı zamanda sendika üyeleri olan Mustafa Yıldırım’ı Üyük Köyü’nde ziyaret etti.

HOŞNUT: DİN GÖREVLİLERİ TOPLUMA ÖRNEK İNSANLARDIR

Ziyarette konuşma yapan Tuygun Hoşnut, din görevlilerinin topluma örnek ve önder insanlar olduğunu belirterek “Hocamızın bu projesi ile bu özelliğimiz bir kez daha tescillenmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi, Valiliğimiz ve İl Müftülüğümüz tarafından da taltif edilen kıymetli hocamız ve üyemiz Mustafa Yıldırım'ı bizde Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak tebrik ediyor örnek projelerinin devamını diliyoruz” dedi.

Hoşnut, konuşmasının ardından Yıldırım’a plaketini takdim etti.

Yıldırım da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hoşnut ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.