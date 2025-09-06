ATIF-DER Başkanı Mustafa Lek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İskilipli Atıf Hocaya yönelik sert sözlere anında cevap verdi.

Lek, CHP’nin sıkıştığı dönemlerde milletin değerlerine iftira atmayı alışkanlık haline getirdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“CHP, her sıkıştığında saflarını diri tutmak ve işbirlikçilerine hoş görünmek adına bu aziz milletin kutsallarına ve değerlerine iftira atmaktan bir türlü vazgeçmiyor.

Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Daha iki gün önce İngiliz dostlarından gözyaşlarıyla yardım dilenen Özgür Özel’in iftiralarında iddia ettiği gibi olsaydı, CHP İskilipli Âtıf Hoca’yı millî kahraman ilan ederdi.

İftiralarda öne sürülen hususların gerçek dışı olduğu, tarihî belgelerle sabittir. Tarafsız tarihçiler ve araştırmacılar da bu belgeleri birer birer ortaya koymuştur. Buna rağmen bu iftiralarda ısrar edilmesinin sebebini, arif milletimizin takdirine bırakıyoruz.”