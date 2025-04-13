Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu protesto için ülke çapında düzenleme kararı aldığı mitinglere başlıyor.

Bu kapsamda ilk miting Samsun'da yapılacak.

MİTİNG TAKVİMİNİ ANLATTI

Sözcü'den Saygı Öztürk ve Emin Özgönül'e konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlattıkları mitinglerden ilkini bugün Samsun’da gerçekleştireceklerini belirtti.

"AĞRI DAĞI'NDA DA MİTİNG YAPACAĞIZ"

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu için özgürlük ve erken seçim mitingi yapacaklarını belirterek, “Atatürk de Samsun’dan başladı, ilk Cumhurbaşkanı oradan başladı. Son Cumhurbaşkanımız da oradan başlayacak. "Ekrem Başkan için demokrasi için, özgürlük için, adalet için Ağrı Dağı’na da çıkıp miting yapacağız." dedi.

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK BİZDE"

Özel, 50 miting yapacaklarını ifade ederek, ülke gündemine ilişkin gazeteye şu değerlendirmelerde bulundu:

Esenyurt olayından bu yana olağanüstü süreç defteri tutuyorum, her şeyi not alıyorum. Mesela deftere ‘Beşiktaş bardağı taşırdı’ diye yazmışım. Olaylar Esenyurt ile başladı, kayyum atadılar. Beşiktaş’a operasyon geldi. Bu yapılanı savaş ilanı kabul ediyorum. Savaşla ne yapılırsa biz de onu yapıyoruz, mücadele, savunma, cesaret, saldırı hepsi bizde var, bundan sonra savaştayız. Madem savaş ilan ediyorsun kabul ama ilk ateşi o açtı. Bir komşu ülke savaş ilan ederse ne yapacaksın? O bana ateş ediyor, vuruyor. Ben duracağım diyemezsin. Ama savaşı ben ilan etmedim yani haklılık zeminindeyim. Ahlaki üstünlük bizde, psikolojik üstünlük bizde, çoğunluk enerjisi bizde.

"GİTTİĞİMİZ HER YERDE İMAMOĞLU İÇİN ÖZGÜRLÜK MİTİNGİ TALEBİ VAR"

Özel, gittikleri her yerde "Ekrem İmamoğlu için özgürlük ve erken seçim mitingi talebi" geldiğini, şu anda 50 şehirde düzenlenecek mitinglerin netleştiğini belirterek, "Bugün, saat 14.00’te Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Atatürk de Samsun’dan başladı, ilk Cumhurbaşkanı oradan başladı. Son Cumhurbaşkanımız da oradan başlayacak. Her çarşamba saat 20.30’da İstanbul’un bir ilçesinde miting var. Şişli nasıl bekliyordu? Şimdi Beylikdüzü’nü gör. Sonra Yozgat’tayız, orada ceza kestikleri traktörler de olacak. Ağrı Dağı’nda da miting yapacağız. Ekrem Başkan için demokrasi için, özgürlük için, adalet için Ağrı Dağı’na da çıkıp miting yapacağız." ifadelerini kullandı.