Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, her yıl rekor zarar açıklayan PTT’nin ihale karnesini açıkladı.

PTT’nin, 2015-2024 dönemindeki alımlarının 930'unu açık ihale ile yaparken bin 360 alımı, doğrudan teminle gerçekleştirdiğini kaydeden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şu bilgileri verdi:

“KİT Komisyonu’nda sorduğumuz soruya gelen yanıta göre PTT tarafından, 2015-2024 döneminde toplam bin 350 mal ve hizmet alımı yapıldı. Alımların yalnızca Türk Lirası cinsinden değil, döviz kuruyla da gerçekleştirildiği bildirildi. PTT, 4 milyar 821 milyon 597 bin TL’lik, 68 milyon 726 bin dolarlık ve 5 milyon 525 bin avroluk alımda, ihale yerine doğrudan temin yöntemini kullandı. 2015-2024 döneminde açık ihale yöntemiyle yapılan alımların sayısı ise 906'da kaldı. Açık ihale yöntemi kullanılan alımların tutan ise 13 milyar 709 milyon TL, 32 milyon 29 bin dolar ve 1 milyon 540 bin avro olarak sıralandı. PTT'nin yapım ihalelerinde de yaşandı. Kurumun 2015-2024 dönemindeki toplam 130 yapım ihalesinin 37'sinde pazarlık yöntemine başvurulmuş.”

PTT'nin 185 yıllık tarihinin en kötü döneminin yaşandığını belirten Mehmet Tahtasız, kurumun öz sermayesinin yıldan yıla eridiğini kaydetti.

Kurumun doğrudan temin ile yaptığı alımların büyüklüğünü eleştiren Tahtasız, şu ifadeleri kullandı:

"Doğrudan temin, PTT yöneticilerinin mal ve hizmet alımlarım hiçbir şekilde ihale yapmadan istedikleri kişilere istedikleri şartlarda vermesi demek. Doğrudan teminde rekabet ortamının oluşması mümkün değil. Mümkün olan tek şey 3 TL'lik mal veya hizmetin 10 TL'ye alınmasıdır. Bu da açık bir kamu zararıdır. Doğrudan temin yöntemiyle kamu kaynakları doğrudan birilerinin cebine aktarılmakta ve zararlar katlanmaktadır. Rekabetin oluşmadığı, şeffaflığın olmadığı bir ortamda daima şaibe vardır. PTT'nin yıllardır zarar etmesinin temelinde de kamu kaynaklarının doğrudan temin, 21-b gibi ihale yöntemleriyle adrese teslim ihaleler yapılması ve kötü yönetilmesi vardır."

(Haber Merkezi)