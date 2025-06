Çorum’da 12 sivil toplum kuruluşu ‘Siyonist Azgınlığa Sessiz Kalma!’ sloganıyla dün akşam Siyonist İsrail'i protesto etti.

Özgürder, İHH, Yedi Hilal, Deniz Feneri, Cihannüma, Atıf-Der, Ensar Vakfı, ÇORİMDER, Derman-Der ve Çağrı Eğitim Vakfı, slogan ve dövizlerle İsrail'in katliamlarını kınadı.

Sivil toplum kuruluşları adına bir basın açıklaması okuyan Murat İslam, Gazze’de yaşanan katliamları protesto etmek ve direnişin ve yüreği Gazze’de mazlumlar için çarpan tüm vicdanlı insanların yanında olduklarını haykırmak için toplandıklarını söyledi.

Gazze’nin yok edilmesinin sadece insani açıdan değil, uluslararası hukuk ve kurumları açısından da bir felaket olduğunu belirten İslam, Batı'nın sergilediği tavrın sadece ikiyüzlülük olmadığını, sistemin tamamen başarısızlığı ve çöküşü olduğunu ifade etti.

Artık, batının maskesinin düştüğünü ve değerlerinin ayaklar altına alındığını aktaran İslam, Gazze katliamına destek veren emperyalist ve işbirlikçi devlet yöneticileri ile halkları arasında uçurumun daha da derinleştiğini dile getirerek; "İman kardeşliğine atıfta bulunarak, Gazze, Kudüs ve tüm İslam beldelerinin huzuru ve kurtuluşu ancak Türk, Kürt, Arap ve diğer bölge halkaların kardeşliği ve ümmet bilinci ile sağlanacaktır.

Madleen’i ve Refah Yürüyüşünü de değinerek, bu girişimleri engelleyenlerin sadece İsrail ve Sisi değil, ABD’nin başı çektiği çağın çürümüş vicdanıdır. Ancak biz biliyor ve inanıyoruz ki Madleen gemisi de, Mağrip Direniş Konvoyu da bizim nazarımızda görevini yerine getirmiş ve hedefine ulaşmıştır. İsrail Hamas liderliğinde ki Gazze halkının direnişi karşısında stratejik olarak da başarısız olmuştur. Bu başarısızlığını ABD’nin tam desteğini alarak, İran’a açtığı yeni cephe ile gölgelemeye çalışıyor. İran’a yapmış olduğu saldırılar sürerken Gazze’de her gün yüzlerce mazlumu katletmeye devam ediyor. Gazze’yi bir anlamda gündemden düşürmeye çalışıyor. Bizler İsrail’in İran’a yapmış olduğu saldırılarılar karşısında İran halkının yanında olduğumuzu haykırıyoruz. Rabbimizden İran’ın attığı füzelerin hedefine ulaşmasını, Siyonistlere Gazze’de yaşattıklarının aynısını yaşatması için dua ediyoruz. Türkiye'de her fırsatta ve platformda Gazze’nin sesi olması bizleri mutlu etmiştir. Ancak; daha fazla gayret edilmesi gerektiğini hatırlatarak, yapılması gerekenleri sıraladı. Siyonist İsrail’in ideolojik bir terör örgütü ve Siyonistler de terörist olduğu artık aşikâr. Dolayısıyla ülkemizde yaşayan çifte vatandaş Siyonistler tek tek yargılanmalı ve vatandaşlıktan çıkartılmalıdır. Türkiye’den Siyonistlerin finans kaynakları tespit edilmeli, her türlü ticari faaliyetleri sonlandırılarak, gerekli hukuki süreç işletilmelidir. Siyonizme destek olmaya devam eden sanatçı müsveddelerinin Türkiye’de konserler veriyor olması kabul edilemez, verme girişimleri de engellenmeli. Azerbaycan üzerinden İsrail’e can damarı olan petrol sevkiyatı bizleri vicdanlarını yaraladığını hatırlatmak isteriz. Emperyalistlerin bölge ülkelerde istihbarat faaliyetlerine büyük destek sağlayan Kürecik ve İncirlik üstlerinin kapatılmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu

Eyleme destek veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da kısa bir konuşma yaparak, direnişin devam ettiğini, Suriye, Karabağ ve Ayasofya’ya atıfta bulunarak, olmaz denilen bir çok şeyin olduğunu hatırlattı ve "Gazze'nin kurtulacak ve Mescid-i Aksa’da şükür namazı kılacağız inşallah.” dedi