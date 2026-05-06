Çorum Belediyesi’nin, "Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize" sloganıyla başlattığı Kurban Bağış Sistemi bu yılda hizmete açıldı.

Çorum Belediyesi, hayırseverlerin kurban bağışlarını ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Hayırseverler, "Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize" sloganıyla başlatılan kampanyaya, Çorum Belediyesi’nin resmi web sitesindeki bağış sayfasından bağış yapabilecek.

Bağışta bulunan vatandaşların kurbanlıkları, Kurban Bayramı’nın 3. günü Çorum Belediyesi Halk Et Kombinamızda kesimi yapılacak ve yine Çorum Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz aracılığıyla da şehirdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, taze et olarak ulaştırılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü bu yıl kurban bağış bedelinin 19 bin 500 TL olarak belirlendiğini açıklayarak, "Üç yıldır ‘Kurbanlarımız Çorumlu Kardeşlerimize’ sloganıyla devam eden kampanyamız, taze et olarak belediyemizin sistemine kayıtlı olan Çorum’daki ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasında yerini aldı. Bu hayır işine bizleri vesile kılarak, kampanyamıza katılıp kurban bağışında bulunan tüm hemşehrilerimize de katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Hemşehrilerimiz dilerlerse, 5 Mayıs Salı hününden itibaren vekaleten kesilmesini istekleri kurban bağışlarını, belediyemizin web adresi üzerinden başvuruda bulunarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirler. Sisteme girdiklerinde kurban bağış adetini, kendi belirledikleri sayıda seçerek, birden fazla kurban bağışında da bulunabilirler. Allah’ım yapmış olduğunuz ve yapacağınız tüm hayırları kabul etsin. Kurban Bayramınız şimdiden mübarek olsun" dedi.