Yeniden Refah Partisi Çorum İl Gençlik Kolları Başkanlığında görev değişimi oldu.

İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Murat Köse, görevini yönetim kurulu içerisinden Ali Enes Özer’e devretti.

Görevlendirme, Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Selçuk Efe ile Teşkilat Başkanı Cabir Bilikçi tarafından yapıldı.

Görev devrine ilişkin açıklamada bulunan Furkan Murat Köse, “Gençlik Kolları Başkanlığı görevini, birlikte yol yürüdüğümüz Ali Enes Özer’e devrettik. Bu süreçte davamıza hizmet etmekten onur duydum. Bundan sonraki süreçte de teşkilatımızın ve gençlik kollarımızın yanında olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Görevi devralan Ali Enes Özer ise, “Üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle hareket edeceğiz. Gençliğimizin enerjisini sahaya yansıtarak çalışmalarımızı daha ileriye taşıyacağız. Bugüne kadar özveriyle görev yapan Furkan Murat Köse başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

