Çorum’da öğrencilerin güvenliğine yönelik alınacak önlemler, Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda ele alındı.

Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirilen “Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri” toplantısına ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda kurum yetkilileri, hâlihazırda uygulanan güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verirken, yeni önlemler konusunda da görüş alışverişinde bulundu.

Öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek unsurların önlenmesi için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.

Vali Ali Çalgan, yaptığı değerlendirmede çocukların güvenliğinin en öncelikli konular arasında yer aldığını belirterek, alınan tedbirlerin titizlikle uygulanacağını ve sürecin düzenli olarak takip edileceğini ifade etti.