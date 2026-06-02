Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen saatlerde MYK listesini açıklaması bekleniyor...

Genel merkezde yaklaşık 8 saat süren bir mesainin ardından Kılıçdaroğlu'nun yeni yönetim kadrosunu belirlediği öğrenildi.

Listede olması beklenen isimler arasında Cemal Canpolat, Berhan Şimşek, Necdet Saraç, Deniz Demir, Müslim Sarı, Hakan Uyanık, Rıfat Nalbantoğlu ve Semra Dinçer bulunuyor.

8 SAATLİK KRİTİK TOPLANTI

İşte listede olması beklenen isimler şu şekilde:



CEMAL CANPOLAT

BERHAN ŞİMŞEK

NECDET SARAÇ

DENİZ DEMİR

MÜSLİM SARI

HAKAN UYANIK

RIFAT NALBANTOĞLU

SEMRA DİNÇER