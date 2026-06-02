CHP'de grup toplantısı düğümü çözüldü. Toplanıp toplanmayacağı merak konusu olan toplantı, Grup Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşti. "Mutlak butlan" tartışmaları ve olağanüstü kurultay restleşmelerinin gölgesinde gözlerin çevrildiği ilk grup toplantısı bugün yoğun bir katılımla gerçekleşti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel kürsüye partililerin alkışları eşliğinde çıkarken katılımcıların 'Hain Kemal' sloganları attıkları görüldü.

"TARİH YAZMA ZİYARETİDİR"

"Çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla karşılıyorum, hepiniz iyi ki varsınız. Meclis çok grup toplantıları gördü ama bugün buradaki tablo ve Dikmen kapının önünde sıra bekleyen 3200 arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu bir grup toplantısı değildir, sahip çıkma bir tarihin doğru tarafında durma, bir tarih yazma ve partinin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırılarına karşı direnme, yürüyüşe geçme ziyaretidir.

"USTALAŞTIK TAŞI KIRMAKTA, DOSTU DÜŞMANI BİRBİRİNDEN AYIRMAKTA"

3 haftalık aranın ardından milletin meclisinde olmamız gereken yerde, olmamız gereken kürsüdeyiz. Biz bildiğiniz gibiyiz, biraz daha ustalaştık taşı kırmakta dostu düşmanı birbirinden ayırmakta. Bugün her biriniz partiniz saatinin vidasından geliyorsunuz. Siz sokağı bilen sokağı duyan, sokaktaki öfkeyi bilenlersiniz. Bizim görevimiz bugün bu tepki seslerini bu yüce çatının altına taşımak değildir. Bizim görevimiz bu çatı altına direnci, mücadele ve umut seslerini taşımaktır.

Türkiye'nin 1 aylık enflasyonu dünyadaki 100 ülkenin 1 yıllık enflasyonundan fazladır. Yani ülke kötü yönetilmekte. Enflasyon sorunu dünyada çözülmekte, Türkiye'de tırmanmaktadır. Bunun sebebi liyakatsız kadrolar, iktidarı kaybetmemek için ardı arkasına gelmeyen siyasi operasyonlar. Türkiye'de artık millet kazandı denmeden bu kriz bitmeyecektir.

Milleti adaysız, milleti partisiz kurulsuz partiyi lidersiz ve seçimi alternatifsiz, rakipsiz, seçimlerin şeklen olduğu şekli bir demokrasiye dönmek istiyorlar. Ne yaşıyorsak, yaşadıklarımızın hepsi kulakta çınlayan zihinden gitmeyen ve asla kabullenemeyen bir gerçekliğin direnmesinden kaynaklanmaktadır. Yapılan iş bir sonraki cumhurbaşkanına, iktidara yapılan darbedir. Şimdi yaşanan o iktidara gelecek olan partiye darbedir.

"O GÖREVİ BIRAKMAYI BİLSEYDİ MADALYASI DAHA BÜYÜK OLACAKTI"

3 yıl önce bu kara düzeni değiştirmek için hep birlikte yola çıktık. 3 yıl önceki seçimde Tayyip Bey kendisi açısından böyle bir risk görmediği için partinin başına bunlar gelmiyordu. Bir daha kaybetmemeliyiz diyen anlayış, bu ülkede genciyle kadınıyla hep beraber bir değişime inandılar ve gerçekleştirdiler. CHP'lilerin kazananıyla kaybedeniyle o seçimi boynunda yeni bir şeref madalyası vardı. Bizim kurultayımızda ilk kez Türkiye'de bir siyasi partinin genel başkanı bir yarışla değişti. Bizim kurultayımızda da ilk kez Türkiye’de bir siyasi partinin genel başkanı ikili yarışla değişti. Bendeki madalya ne kadar büyükse, o gün o seçimde genel başkanlık görevini bırakanın da o görevi bırakabilseydi, bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı. İhanet yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil; yalnız kaldığında, içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur. Bu salonda bu öfke cümlesi yerine geleceğie yönelik umut sloganları atalım.

CHP büyük değişimden 4-5 ay sonra 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi oldu ve kurulduğu günden beri AK Parti'yi yenen ilk parti oldu.

"BİZDEN BİRİLERİ DEĞİL BİR BAŞKALARI OTURUYOR ORADA"

Bugün genel merkezdeki basın danışmanı bu partinin bir evladı değil. 1.5 yıldır TGRT'den maaş alan, 1.5 yıldır her türlü haksız edepsiz yalanları köpürten birisi gelmiş basın danışmanı olmuş. Ferdi Zeyrek'in canıyla uğraştığı o gün, 'çarpıldı' diye karikatür çizen kadın, baba evinde çikolata dağıtıyor. Gülşah Durbay’ın namusuna laf atanlar o partide göbek atıyor alçaklar. Bizden birileri değil bir başkaları oturuyor orada. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor.

Hiçbir yerindeki yokum diyorsun ya Erdoğan, önümüzde TOMA'ları dizdiğin dolunun altında o üstüne çıktığım TOMA var ya sen o TOMA'nın şoför koltuğunda oturuyorsun. Bu mesele CHP içinde bir mesele değildir. Bu mesele Erdoğan'la rejimle millet arasında bir meseledir. 15 Temmuz darbesinde altına F16 çektiklerin bu Meclis'i bombaladı. O gün o darbeye karşı ilk telefonu ben açtım AK Parti'ye. 15 kişi vardık Ankara'da kapalı Meclis'i açtırdık. Yeneriz, yeniliriz ama darbecilere teslim olmayız dedik. Seçilmiş parlamentonun arkasındayız darbenin tam karşısındayız dedik. Ertesi sabah bu tutumumuza teşekkür edenler şunu kendi kendilerine hatırlasınlar. Biz en büyük rakibimize darbe yapıldığında olmaz demiştik. 10 gündür susan Erdoğan'a soruyorum. Hiçbir yerinde yokum demekle olmaz, darbe karşı olunur.

Biz 15 Temmuz'dan alnımızın akıyla çıktık. Siz 19 Mart 21 Mayıs darbeleriyle milletin sırtında gerekirse milletin kararının karşısında olduğunuzu gösterdiniz.

"BİR SELAMIMLA BİN İMZA YOLLAYANLARA HELAL OLSUN"

Dün sabah harekete geçmemizle birlikte 12:15'te 600 sayısına ulaştı delege. Delegenin hesabı ortada yakınlarının hesabı ortada. Bir selamımla bin imza yollayanlara helal olsun sonuna kadar yolları açık olsun. Bugün CHP'yi savunmak demokrasiyi savunmak CHP'yi kurtarmak Türkiye'nin gelecek umudunu kurtarmak.

Bugüne kadar asla ağzımı açıp cevap vermedim, kötü söz söylemedim. En kısa zamanda milletin, partinin talebi olan kurultay yapılır bu defter kapanır önümüzde bakılır iktidara yürünür. O iğrenç bıyıklı gelmiş TGRT'ci bu partide yıllarca çalışan hepimize emeği olan canım arkadaşlarımızı tazminatsız çıkartmış. Ben bunları çok güzel bir şekilde inceleyeceğim, çok güzel bir şekilde. Sözün sonu saflar nettir, otokratlarla demokratlar mücadele etmektedir. Bundan sonra mücadele sürerse biz kazanacağız. Destek sürerse biz kazanacağız. Dayanışma büyürse biz kazanacağız, Türkiye kazanacak. Bu Meclis'e bir yazı yazılmış grubumuz yoktur diye. Grubumuz buradadır birdir bir aradadır ayaktadır. Bu grup iktidara yürüyüş grubudur.