CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, mahalle delege seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, Merkez İlçe Başkanlığı tarafından üye bazlı mahalle delege seçimlerine 15 Temmuz Cumartesi günü start vereceklerini açıkladı.

15 Temmuz Cumartesi günü 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Yavruturna Mahallesi 2. Mürsel Sokak No:10/A adresinde Yavruturna Mahallesi’ne kayıtlı üyeler tarafından 16 delegenin seçiminin yapılacağını ifade eden Ulaş Tokgöz, 16 Temmuz Pazar günü ise yine 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Kale Mahallesi’nde delege seçimlerine devam edeceklerini ifade etti.

Kale Mahallesi delege seçimlerinin Sıla Düğün Salonu’nda gerçekleştirileceğini vurgulayan Tokgöz, Kale’de ise 36 delegenin seçileceğini kaydetti.

Diğer mahalle delege seçimlerinin de önümüzdeki günlerde Merkez İlçe Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulacağını anlatan Ulaş Tokgöz, CHP’ye kayıtlı tüm mahalle üyelerine SMS atılarak bilgi vereceklerini aktardı.

Başkan Tokgöz, ayrıca seçilecek mahalle delegelerinin de parti içi demokrasinin bir gereği olarak İl ve İlçe Yönetim kademelerini belirleyeceklerini sözlerine ekledi.