Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığı İl Danışma Kurulu Toplantısı, gerçekleştirildi.

Toplantıya Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da katıldı.

Parti çalışmalarının, sorunların, üyelerin taleplerinin görüşüldüğü toplantıda partinin yeni programının belirlenecek olması nedeniyle görüş ve öneriler alındı, bundan sonra yapılacak çalışmaların yol haritası planlandı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın başkanlığında yapılan toplantıda katılımcılar konuşmalar yaparak tespitlerini, eleştirilerini ve yeni programa ilişkin önerilerini dile getirdi.

CHP’nin gençlik örgütlenmesi olan Halkçı Liseliler (Halk-Lis) Çorum İl Başkanı Benan Sır’ın sunumunda yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. CHP’nin dijital katılım uygulaması hakkında sinevizyon gösterimi ile devam eden toplantıda, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın açılış konuşmasının ardından Milletvekili Mehmet Tahtasız ile Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da birer konuşma yaptı.

ÜYELERİN KATKI VE GÖRÜŞLERİ İLE

YENİ PROGRAM HAZIRLANIYOR

Toplantıda, partinin programının yeniden belirlenecek olması nedeniyle katılımcılara; “Türkiye için en önemli 3 politika alanı sizce hangileridir?”, “hangi toplum kesimlerine ne tür programlarla erişmek gerekir?”, “Türkiye’nin geleceğini şekillendirmede partimiz nasıl bir rol oynamalıdır?”, “CHP’nin politikalarını uygulaması ve ilkelerini hayata geçirmesi için gereken iktidar stratejisi hakkındaki görüşleriniz nelerdir?”, “CHP’nin Türk siyasi hayatındaki yeri hakkındaki görüşleriniz nelerdir?”, “Türkiye’nin bölgesindeki ve dünyadaki yeri hakkında ne düşünüyorsunuz?” şeklinde sorular yöneltilerek alınan cevaplarla ilgili rapor hazırlanıp Genel Merkez’e gönderileceği bildirildi.

Toplantının ikinci bölümü ise basına kapalı olarak devam etti.

‘ÜYELERİMİZİN GÖRÜŞ VE

ÖNERİLERİNİ ÖNEMSİYORUZ’

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Dinçer Solmaz, partinin dijital katılım uygulamasının yaygınlaştırılmasını, tüm üyelerin cep telefonlarına uygulamayı indirmesini isteyerek, uygulama aracılığı ile anketler yapılacağını ve üyelerin görüş ve önerilerinin alınacağını, bu önerilerin ise iktidara yürüyen CHP’nin geleceğini şekillendireceğini söyledi.

Solmaz, "Bu görüş ve önerilerle parti programımızın şekillenmesi noktasında ciddi çalışmalar yapılmakta. Bu uygulamayı takip eder, oradaki soruları cevaplandırarak genel merkezimize iletmiş olursanız partimizin yol aldığı bu süreçte sizlerin katkılarının önemli olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

Solmaz, bu sayede 81 ilde partililerin görüş ve önerilerinin rapor şeklinde genel merkeze iletileceğini ve parti programının hazırlanacağını aktararak, “Bu bağlamda sizlerin görüş ve önerilerinizi çok önemsiyoruz” ifadesini kullandı.

Toplantıda dile getirilecek olan özeleştirilerin bundan sonraki çalışmalara ışık tutacağını bildiren Solmaz, tüm katılımcılara teşekkür etti.

İl Danışma Kurulu Toplantısına; CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, Halk-Lis Başkanı Benan Sir, İlçe Başkanları, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, 31 Mart yerel seçimleri Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, eski il başkanları, eski merkez ilçe başkanları, milletvekili ve belediye başkanı aday adayları ile çok sayıda parti üyesi katıldı. (Haber Merkezi)