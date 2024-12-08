CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız asgari ücretin neden 30 bin TL olması gerektiğini belirtti.

CHP İl Başkanlığı İl Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Bugün burada geniş ailemizle iktidara giden yolun taşlarını hep birlikte döşemek, önümüzdeki sürece ilişkin yol haritamızı belirlemek ve iktidar hedefimizi yinelemek üzere toplandık. Genel Başkanımız Salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısında ve Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz kapalı grup toplantısında yaptığı konuşmalarda seçim startını vermiş, partimizin tüm neferlerini sahaya inmeye davet etmiştir” diyerek sözlerine başladı.

“Bizler, her birimiz bir küçük adım da olsa, o adımı atarak, toplumumuza daha fazla değer katacağız halkımızın üzerindeki kara bulutları yok edeceğiz. Toplumsal dönüşüm için bu en kıymetli görevimizdir. Bizlerin katkısına ihtiyaç duyan, gençlerimize, çocuklarımıza kadınlarımıza, tüm halkımıza el uzatacağız inanıyorum ki, bunu birlikte başaracağız ve başarmak zorundayız” diyerek sözlerine devam eden Milletvekili Tahtasız, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi, bir milletvekili olarak örgütümüz ile Çorum ve ilçelerinde girmedik dükkan, sıkmadık el bırakmama gayreti içerisindeyiz. Haftanın 3 günü TBMM’de geriye kalan 4 günde ise Çorum merkez ve ilçelerinde alanlarda oluyorum. Şimdi bunu daha da yoğunlaştıracağız. Bu zam ve zulüm iktidarının halkımıza yaptığı zulmü tek tek anlatacağız. Emeklinin cebinden çalınan altınları, asgari ücretin neden 30 bin TL olması gerektiğini, emekli maaşının asgari ücrete eşitlenmesi gerektiğini, çiftçinin alın terinin neden karşılık bulamadığını,

1 litre sütün neden sudan ucuz olduğunu, gençlerin neden işsiz olduğunu, öğretmenlerin neden atanmadığını, ev, araba almanın nasıl hayal olduğunu,

çiftçi zarar ederken marketlerde cep yakan meyve sebze fiyatlarını anlatacağız. Ülkenin geldiği durumu somut rakamlarla, asgari ücret ve altın hesabı ile anlatacağız.

Seçim öncesi ‘asgari ücrete yılda üç ya da dört kez enflasyon iyileştirmesi yapacağız, zam yapacağız’ diyenler bir yıl boyunca asgari ücrete zam yapmadılar. 17 bin 2 liranın bugün için alım maliyeti, daha bu ayki hesap, iki ay daha varken 11 bin 600 liraya düşmüş. Verildiği günkü alım gücü olarak, 17 bin liralık asgari ücret yılsonunda 10 bin liraya düşmüş olacak. Kapı kapı gezip “asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz” dememiz lazım. Asgari ücret 30 bin olunca devletin kasasına 1 trilyon fazladan SGK prim fazlası giriyor” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin perişan durumda olduğunu ve iktidar tarafından açlık sınırının altında bir maaşa mahkum edildiklerini kaydeden Tahtasız, sözlerine şöyle devam etti:

“Tayyip Erdoğan’ın iktidara geldiği gün, en düşük memur maaşı 14,5 çeyrek altın alıyorken, şimdi 7,5 alıyor; 7 çeyrek altın kayıp. En düşük emekli maaşı 8 çeyrek alırken, 2,5 çeyreğe düşmüş, her ay 5,5 çeyrek altın kayıp. Asgari ücret 7 çeyrek alırken, 3’e düşmüş, her ay emekçiden 4 çeyrek altın kayıp. Bugün gelinen noktada yüzde 48 enflasyon var. İşte halkımıza iktidarın ülkemizi içine soktuğu bataklığı somut örneklerle anlatmalıyız. Bu iktidarın halkımıza verecek vaadi de kalmamıştır. Çökerttiği ekonominin altından kalkacak dermanı da kalmamıştır. Halkımız yoksulluğu iliklerine kadar hissediyor.” (Haber Merkezi)