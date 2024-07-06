Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığı’nın İl Danışma Kurulu Toplantısı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Parti çalışmalarının, sorunların, üyelerin taleplerinin görüşüldüğü toplantıda yerel seçimlerin sonuçları masaya yatırıldı, bundan sonra yapılacak çalışmaların yol haritası planlandı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın başkanlığında yapılan toplantıda katılımcılar konuşmalar yaparak tespitlerini, eleştirilerini ve önerilerini dile getirdi.

Toplantıya Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da katıldı.

CHP’nin gençlik örgütlenmesi olan Halkçı Liseliler (Halk-Lis) Çorum İl Başkanı Benan Sır’ın sunumunda yapılan toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Sinevizyon gösterimi ile devam eden toplantıda Genel Başkan Özgür Özel’in konuşması yayınlandı.

İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın açılış konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

“DEMOKRASİNİN, BARIŞIN, KARDEŞLİĞİN TEMİNATIYIZ”

İl Başkanı Solmaz, CHP’nin Türkiye’de demokrasinin, barışın, kardeşliğin teminatı ve umudu olduğunu dile getirerek iktidar yolunda güçlü bir ışık yakmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını anlattı.

Solmaz, 31 Mart yerel seçimlerinde Mecitözü, Kargı, Oğuzlar ve Aşdağul belediyelerini kazandıklarını dile getirerek, partinin mücadele ruhunu ateşleyen ve bayrağının dalgalanmasına katkıda bulunan belediye başkanlarına teşekkür etti, başarılar diledi.

Toplantıda dile getirilecek olan özeleştirilerin bundan sonraki çalışmalara ışık tutacağını bildiren Solmaz, tüm katılımcılara teşekkür etti.

İl Danışma Kurulu Toplantısına; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, İlçe Başkanları, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, 31 Mart yerel seçimleri Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, eski il başkanları, eski merkez ilçe başkanları, milletvekili ve belediye başkanı aday adayları ile çok sayıda parti üyesi katıldı.