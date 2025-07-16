Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Başhekim atamasının yapılmamasını ‘atama krizi’ olarak yorumlarken, “Çorum’u kim temsil ediyor? Atanmışlar mı, seçilmişler mi?” diye sordu.

Solmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

CİDDİ İDDİALAR VAR

“Geçtiğimiz haftalarda tüm siyasi partilerin, milletvekillerinin ve Çorum’un kanaat önderlerinin ortak kararıyla, Doç. Dr. Görkem Yiğit’in başhekim olarak atanması için Sağlık Bakanlığı’na resmi başvuru yapıldığına dair güçlü duyumlar kamuoyuna yansıdı. Ancak bu ismin basına sızmasının ardından bakanlıktan günlerdir ses yok.

Peki neden? Ciddi iddialar var. Şehrin sağlık camiasından edindiğimiz bilgilere göre, il merkezindeki önemli bir kurum yöneticisi ve onun desteklediği bir Anestezi Anabilim Dalı mensubu isim, bu atamayı engellemek için devreye girdi. Görkem Yiğit gibi meslek çevresinden büyük destek gören bir isim yerine, liyakati ve yönetim tecrübesi tartışmalı başka bir ismin atanması için kulisler yapıldığı konuşuluyor.

ÇORUM’UN ORTAK İRADESİNE AÇIK BİR MÜDAHALE

Bu çabalar yalnızca bir atama girişimi değil, aynı zamanda Çorum’un ortak iradesine açık bir müdahaledir. Sağlık çalışanları arasında gerginlik ve huzursuzluk büyüyor. Kurum içindeki söylentiler dahi endişe verici. Geçmişte yaşanan yönetim krizlerinin aynen tekrar edeceği konuşuluyor.

“BU YANLIŞTAN ACİLEN DÖNÜLMELİDİR!”

Tüm bu yaşananlar sonrası kamuoyunun sorduğu soru çok net: Çorum’u kim temsil ediyor? Atanmışlar mı? Seçilmişler mi? Çorum’un iradesini yok saymak, sadece bir kişiye değil, bu şehre gönül vermiş herkese saygısızlıktır. Bu yanlıştan acilen dönülmelidir.”

