Çorumlu milli binici Hikmet Burhan Kaya, uluslararası arenada üst üste elde ettiği başarılarla hem Türkiye’nin hem de Çorum’un gururu oldu.

“Fauresmith’te Zorlu 206 Kilometreyi Tamamladı”

Dünyanın en prestijli ve en zorlu atlı dayanıklılık yarışlarından biri olarak kabul edilen Fauresmith 206 kilometre Endurance Yarışı, Güney Afrika’da 350 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Milli binici Hikmet Burhan Kaya, üç gün süren bu zorlu parkuru başarıyla tamamlayarak, yarışı bitirebilen sadece 140 sporcu arasında yer aldı. Kaya, bu performansıyla Türkiye’yi bir kez daha başarıyla temsil etti.

“5 Günde 2 Kıtada 306 Kilometre – Eşi Benzeri Görülmemiş Performans”

Fauresmith’teki yarıştan yalnızca bir gün sonra, bu kez Avrupa kıtasında, Slovakya’nın Samorin şehrinde düzenlenen bir başka uluslararası yarışa katılan Kaya, burada da büyük bir başarıya imza attı.

7 farklı ülkeden 13 binicinin katıldığı 100 kilometrelik yarışta, 3. etap sonunda “en hızlı loop koşusu” rekorunu kırarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Böylece Kaya, sadece 5 gün içinde 2 farklı kıtada toplam 306 kilometre resmi dayanıklılık yarışını tamamlayarak dünya çapında eşine az rastlanır bir başarıya imza attı.

“Genç Sporculara İlham Olmaya Devam Ediyor”

Milli sporcu Kaya, yalnızca bireysel başarılarıyla değil, aynı zamanda Türk biniciliğine yaptığı katkılarla da öne çıkıyor.

Çorum Belediyesi’ne ait olan binicilik tesislerini, Çorum Anatolia Atlı Spor Kulübü adıyla yeniden faaliyete geçiren Kaya, kısa sürede birçok genç sporcunun yetişmesine öncülük etti.

Disiplini, azmi ve vizyonuyla binicilik camiasında örnek gösterilen Kaya, genç sporculara ilham olmaya devam ediyor.

“Rekorların Sahibi: 160 Kilometrede Türkiye Birincisi”

2023 yılında Türkiye’de tek günde düzenlenen en uzun mesafeli atlı dayanıklılık yarışını da unutulmaz kılan Kaya oldu.

160 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayarak birinciliği elde eden Kaya, bu alanda Türkiye’de ilk ve tek sporcu olma unvanını elinde bulunduruyor.

“Çorum FK Formasıyla Kürsü Geleneği”

Kaya’nın sadece performansı değil, spora ve memleketine olan bağlılığı da takdir topluyor.

Her ödül töreninde gururla Çorum FK forması ve atkısıyla kürsüye çıkan Kaya, bu anlamlı geleneğiyle hem memleket sevgisini hem de spora olan tutkusunu gözler önüne seriyor.

Milli binici Hikmet Burhan Kaya, azmi, disiplini ve durmak bilmeyen mücadelesiyle Çorum’dan dünya sahnesine taşınan bir başarı hikâyesi yazmaya devam ediyor.