HURŞİT BOZKURT

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 81 ilde eş zamanlı düzenlenen basın açıklamalarıyla zamlara tepki gösterdi.

Çorum’da da parti binasında basın toplantısı düzenleyen CHP İl Başkanı Ümit Er, iktidarının her gün uyguladığı zamlarla, hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve işsizlikle halka ekonomik soykırım uyguladığını söyledi.

‘Canımıza tak eden zamlara dikkat çekmek ve halkın sesine ses katmak için, Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz.’ diyen Er; "Türkiye'yi uçuracağız. Ülkemizi dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız” dediler. Dünya sefalet liginde ilk 10'a soktular. Sosyal yardımlardan yararlanarak hayata tutunmaya çalışan hane sayısını 4,5 milyona çıkardılar. Halka ekonomik soykırım uyguladılar” ifadelerini kullandı

Türkiye’deki bu ekonomik yangını Cumhuriyet Halk Partisi’nin söndürebileceğini belirten Er;

“Ulaşım bedeli aldı başını gitti. ‘Bu bayramda köye bile gidemedik" gibi halkın gündelik sorunları yok. Markete gidildiğinde “Bugün de et alamadık, peynir alamadık, süt bile alamadık, bu ayı nasıl çıkaracağız" feryadı yok. Kira derdi yok, kiracının da ev sahibinin de mağdur olduğu düzenden haberleri dahi yok. bebek bezlerine gelen zamların, tuvalet kağıdındaki fiyat artışının, yağın, çayın, pirincin, soğanın günaşırı zamlanmasının yarattığı endişe yok. Çocuğunu okula aç göndermek zorunda kalan ailelerin, tenceresini kaynatamayan kadınların çaresizliği yok. Yoksulluk nedeniyle yıkılan yuvalardan yükselen feryat duyulmuyor. Açlıktan midesi guruldayan işçinin, emeklinin isyanı ulaşmıyor.” dedi

Bir gece yarısı operasyonuyla akaryakıta 6 TL zam yapıldığını aktaran Er; “Şimdi bu zam, iğneden ipliğe her şeye misliyle yansıyacak. Enflasyon daha da coşacak. Çakma ekonomist, bozduğu ekonomiyi memura, işçiye, emekliye, vatandaşa yüklediği vergiler ve zamlarla düzeltmeye çalışıyor. Millete çay kaşığıyla verdiğini kepçeyle alıyor. 85 milyonu 5'li çetelere mahkûm ediyor. Kasası boşalmış, rezervleri erimiş, parasının değeri kalmamış, eşitlik liginde küme düşmüş bir ülkeye dönüştürüldük. Bu zulüm karşısında ezilen vatandaşlarımıza sesleniyoruz: bu yangını kimin çıkardığını biliyoruz. Türkiye'yi Neron'dan kurtaracak, yangını söndürecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz halkın partisiyiz. Halkın iktidarını biz kuracağız.” şeklinde konuştu

Basın açıklamasına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve parti yöneticileri katıldı.