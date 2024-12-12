Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik​ Yapılmasına Dair Kanun, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenlemeyle, köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina inşa edemeyen veya taksit ödemelerini gerçekleştiremeyen hak sahiplerine, 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanındı.

GECEKONDU YAPIMINA YAPTIRIM

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda, Gecekondu Kanunu'nun "yeniden gecekondu yapımının önlenmesine" ilişkin maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, özel bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde inşa edilen izinsiz yapılar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya il özel idareleri yıkım kararı alabilecek.

İMAR HAKKI TANIMI EKLENDİ

Kanunla birlikte, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda da değişikliğe gidilerek, özel bütçe kapsamında bulunan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na yapılan arsa ve arazi teslimleri KDV istisnası kapsamına alındı. Ayrıca, İmar Kanunu'na "imar hakkı aktarımı" tanımı eklenerek, umumi ve kamu hizmet alanlarının kamuya mali külfet getirmeden bedelsiz karşılanması ve vatandaşların mülkiyetlerindeki kısıtlılıkların kaldırılması hedeflendi.