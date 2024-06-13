Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, geçtiğimiz günlerde yabancı uyruklu 2 şahıs tarafından zincirle darp edilen Çorum Merkez Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberinde parti yöneticileri ile birlikte okul binasını ziyaret eden CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, eğitimde yaşanan şiddet olaylarını eleştirerek, öğretmene, eğitimciye yönelik şiddet olaylarının artık bitmesini, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

Bir okul müdürünün darp edilmesinin kesinlikle kabul edilebilir bir olay olmadığının altını çizen Solmaz, gerek siyaseten, gerekse hukuki olarak okul müdürünün yanında olduklarını, olayın aydınlatılması ve suçluların cezalandırılması için üzerlerine düşen görevi yapacaklarını dile getirdi.

Müdürü Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk’e geçmiş olsun dileklerini ileten Solmaz, bu tür çirkin olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Ziyarete; CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ve İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.