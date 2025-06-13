Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez Sevindikalan köyünde çıkan ve büyük bir maddi hasara yol açan yangının ardından, yangınzede aileye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Başkan Yardımcısı Kenan Sir, İl Genel Meclisi Üyesi Yusuf Sapancı ile birlikte Sevindikalan Köyü’nü ziyaret ederek, Muhtar Sefa Özcan’a, köy halkına ve aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olay yerinde inceleme yapan ve bilgi alan Solmaz, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, “tek tesellimiz can kaybının olmaması. Allah beterinden esirgesin. Yaraların sarılması noktasında üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız” dedi.