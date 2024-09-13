Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, beraberinde il genel meclis üyeleri, kadın kolları ve partililerle birlikte Oğuzlar İlçesi’nde saha çalışması yaptı.

Oğuzlar Belediye Başkanlığı ve CHP İlçe Başkanlığını ziyaret eden Solmaz ve beraberindekiler, çalışmaları, projeleri ve yapılması planlanan hizmetleri ele aldı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Yiğitoğlu Baydur, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Sadettin Akgül, İl Genel Meclis Üyeleri Veli Uysal, Ümit Er, Ömer Boyraz, Yusuf Sapancı, Ahmet Çiftlik ve Dursun Uzunca ile birlikte CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz ile Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci’yi ziyaret etti.

Solmaz ve beraberindekiler; İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Oğuzlar İl Genel Meclisi Üyesi Osman Güllü, Belediye Meclis Üyeleri; Dursun Bakırcı, Arif Martinci, Harun Çamiçi, geçmiş dönem Belediye Başkanı Abdullah Sorkun ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Hamide Semerci ile görüşerek, çalışmalar, sorunlar, talepler ve mevcut durum hakkında bilgi aldı.

İl Başkanı Solmaz, çalışmalarından dolayı Başkan Cebeci ve parti teşkilatına teşekkür ederek birlik ve beraberlik içerisinde ilçeyi aydınlık geleceğe hazırlamak için çaba göstereceklerini söyledi.