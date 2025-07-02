Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Arca Çorum FK dünü çift antrenmanla geçirdi. Önceki gün yeni sezonun ilk çalışması için Gerede Esentepe Otel’de toplanan Çorum FK akşam yaptığı ilk antrenmanın ardından dün bu sezonun ilk çift antrenmanı yaptı.

Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde sabah saat 10’de otel sahasında yapılan ilk antrenman ısınma hareketlerinin ardından yerde yapılan kuvvet çalışması ve daha sonra üç takımlı topa sahip olma yaptılar.

Kırmızı Siyahlı takım bu çalışmanın ardından otelde dinlendi ve saat 18’de günün ikinci çalışması için bir kez daha otel sahasına çıktı. Bu çalışmaya yeni transferlerden bazılarının katıldığı ancak resmi açıklamanın yapılmamasından dolayı bu konuda bilgi verilmedi.

Akşam çalışmasında ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ardından çabuk kuvvet yaptıran Teknik Heyet son bölümde ise fiziksel yüklemeye yönelik özel bir çalışma yaptırdı. Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını bugün yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.