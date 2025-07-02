Çorum Futbol hakemliği son yıllarda camia içinde yaşanan karmaşa ve kişisel gerilimler nedeni ile düşüşü devam ettirdi ve dibe vurdu. Merkez Hakem Kurulu yeni sezonda görev yapacak klasman hakem ve gözlemcilerini açıkladı. Bu açıklama sonunda Çorum’un klasman hakemi kalmadı. Bölgeseldeki üç hakemden ikisi düşerken biri yerini korudu. Bölgesel hakemlik için önerilen bir ve bölgesel yardımcı hakemliği için önerilen üç erkek üç kadın hakemden sadece iki kadın bölgesel yardımcı hakem oldu.

Gözlemcilik için klasmana önerilen İl Hakem Kurulu Başkan vekili Mustafa Bıçakcı Klasman Gözlemcisi olurken İl Hakem Kurulu Başkanı Mahmut Selçok bölgesel gözlemciliğe yükseldi. Bölgesel Gözlemci Özcan Genel ise yerini korudu. Durmuş Buyruk ise il gözlemcisi olarak görev yapacak.

Uzun yıllardır 2. ligde orta hakem ve 1. ligde dördüncü hakemliğe kadar yükselen Ahmet Ecevit il içi çekişmeler ve Hakem Derneği seçimindeki destek verdiği grup yüzünden klasman düşürüldü ve Bölgesel Hakem oldu. Celal Bayraklı sakatlığı nedeni ile hakemliğini doldurması nedeni ile Çorum’un klasmanda düdük çalacak ve bayrak kaldıracak hakemi kalmadı.

Geçtiğimiz sezon Bölgesel hakemliğe yükselen Ertuğrul Ramazan Boyraz il hakemliğine düşürüldü. Geçen sezon devre arasında Bölgesel Hakemliğe yükselen Abdullah Enes Gökgüney yerini koruyan ender isimlerden birisi oldu. Kadın Bölgesel Hakem Nuriye Çınar Bal il hakemliğine düşürüldü.

Bu sezon Bölgesel hakemliğe önerilen Serhat Doğan, Bölgesel Yardımcı hakemliğe önerilen Erdal Uncuer, Özkan Dağ ve Ebubekir Kılcı ile Kadın Bölgesel Yardımcı hakemliğe öneniler Nezgidar Abukan başarılı olamayarak il hakemi olarak kaldılar. Bahar Çakıcı ve Edanur Dölkeleş ise Kadın Bölgesel Hakemi olmayı başardılar.