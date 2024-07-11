Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, Çorum’un afet bölgesi ilan edilmesi için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yazdığı mektubun ardından TBMM’de de söz alarak, aynı talebi yineledi.

Tahtasız, TBMM’de yaptığı konuşmada Bakan İbrahim Yumaklı’ya seslenerek, “Çiftçiye biraz olsun değer veriyorsanız onların feryatlarını duyar ve tüm zararlarını karşılarsınız” dedi.

‘73 KÖYDE YÜZDE 100’E VARAN ZARAR OLUŞTU’

TBMM’de yerinden bir dakikalık söz alan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Çiftçimizi önce kuraklık, sonra AKP iktidarının açıkladığı düşük fiyatlar sırtından vurdu. İktidardan sonra da dolunun vurduğu çiftçimizin hâli perişan. Çorum'da yaşanan şiddetli yağış, dolu, fırtına nedeniyle il merkezinde, Mecitözü, Uğurludağ, Osmancık, Kargı, Ortaköy, Sungurlu, Laçin ilçelerimizde toplam 73 köyümüzde henüz hasat edilmemiş hububat, soğan, pancar, ayçiçeği, mısır, nohut gibi ürünlerde, sebze ve meyvelerde ve seralarda yüzde 100'e yakın zarar oluştu. Mecitözü ilçemizde doludan zarar gören köyleri bizzat gezdim ve köylülerimizin feryatlarını dinledim. Çiftçimiz bir yıllık emeğinin karşılığını almayı beklerken dolu nedeniyle tüm emeğini yitirdi. Çorum ilimiz ve zarar gören tüm illerimiz de afet bölgesi ilan edilsin; ÇKS kaydı, TARSİM sigortası olsun olmasın, doludan zarar gören çiftçilerimizin zararları karşılanmalıdır. Çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Ziraat Bankasına olan borçlarının faizleri silinerek yeniden yapılandırılmalı.”