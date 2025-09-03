Çin lideri Şi Cinping, 2'nci Dünya Savaşı'nın sona ermesini anmak için Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit törenine başkanlık etti.

3 LİDER YAN YANA GÖRÜNTÜ VERDİ

10 binden fazla askerin ve yüzlerce gelişmiş silahın yer aldığı törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, Tiananmen Meydanı'nda yürürken Şi'nin yanında yer aldığı görüntüler damga vurdu.

ABD'YE MESAJ

Üçlünün birlikte ilk kez görüntülenmesi, ABD'ye mesaj olarak yorumlandı. Üç lider, 2'inci Dünya Savaşı'nda Çinli gazilerle el sıkıştıktan sonra Tiananmen'e geçti.

DF-61 BALİSTİK FÜZESİ İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Öte yandan DF-61 kıtalararası balistik füzesinin ilk kez görücüye çıktığı askeri geçit töreninde 4. nesil hibrit motorlu tank ve piyade savaş araçları, tüm gezegeni' kapsayacak menzile sahip DF-5 stratejik kıtalararası nükleer füzesi tanıtıldı.

ROBOTLAR GEÇİT TÖRENİNİ İZLEDİ

Töreni televizyondan takip eden Çin yapımı robotların görüntüsü ise büyük ses getirdi.

TRUMP'TAN "KOMPLO" TEPKİSİ

Geçit törenine ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan tepki gösterdi. Trump, "Başkan Şi ve Çin'in muhteşem halkına harika bir kutlama dilerim, birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı komplo kurduğunuz Vladimir Putin ve Kim Jong Un'a en içten selamlarımı iletin" ifadelerini paylaştı.