Gaziantep’te bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren yabancı uyruklu şahıs, 5 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti.

Olaylar, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Üçoklar, Barak ve Vatan mahallelerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mustafa H. isimli Suriye uyruklu şahıs, bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. Cinnet getiren Mustafa H., ilk önce berberde bir şahsı, sonra bir evde de 4 şahsı silahla ateş ederek öldürdü. Evdeki saldırıda 2 kişi de yaralandı. Katil zanlısı şahıs, daha sonra olay yerlerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekiplerinin peşine düştüğü katil zanlısı, farklı bir noktada ise kendi kafasına sıkarak yaşamına son verdi.

Cenazeler kimlik tespiti için adli tıp morguna kaldırıldı

Yaşanan olaylar sonrası yaralananlar tedavi için çeşitli hastanelere kaldırılırken hayatını kaybeden ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen maktullerin cenazeleri ise tam kimlik tespiti için Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayların yaşandığı noktalarda polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alınırken soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.