Avrupa Şampiyonasına hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımına ziyaretler devam ediyor. Milli takımın son ziyaretcileri Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik oldu.

1-8 Haziran tarihlerinde Fransa’nın Evian kentinde düzenlenecek olan Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası hazırlıkları için Çorum’a gelen milli takım hazırlıklarını Ahlatcı Çorum FK tesislerinde sürdürüyor. 4 Mayıs’ta başlayan ve 16 Mayıs’a kadar devam edecek olan milli takım kamqını Milliyetci Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Gazi İsmailTemiz ile görüşen ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Çıplak ve Tosik, Avrupa Şampiyonasında başarılar dileğinde bulundular. İsmail Temis ise ziyaretleri nedeni ile Çıplak ve Tosik’e teşekkür ederek kendilerine imzalı milli takım forması hediye etti.