Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı bu yıl düzenleyecekleri 19 Mayıs Veteranlar futbol turnuvasına İskilip’ten bir takımın katılması için Belediye Başkanı İsmail Çizikçi’yi ziyaret etti.

Beraberinde Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ve Çorum İdman Ocağıspor Kulübü Başkanı Mustafa Arslan ile birlikte İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’yi ziyaret eden Ferhat Arıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte bu yıl ilk kez organize edecekleri Veteranlar Futbol turnuvasına ilçeden bir takımın katılımı için davet etti. İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’de ziyaretleri için teşekkür etti ve bu organizede bir İskilip takımının olması için gerekli çalışmayı yapacaklarını söyledi.