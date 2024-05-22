Çocuk Atletizmi Eğitim Semineri 1 Haziran’da Çorum’da yapılacak.

Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül Çocuk Atletizmi Eğitim Semineri 28-30 Mayıs tarihleri arasında Zoom üzerinden online olarak yapılacak.

Bu kursa katılanlar 1 Haziran 2024 tarihinde Çorum’da yüz yüze Çocuk Atletizmi Uygula Eğitimi’ne katılacaklar.

Online ve yüzyüze yapılacak eğitimlere katılacaklara belge verileceğini belirten İl Temsilcisi Topgül ilyk kez başvuracamyarın Federasyon hesabından katılım linkine girerek başvura yapmaları gerektiğini söyledi.

Daha önce eğitime katılan ve bütünlemeye kalanlar ise bütünleme başvurusundan yapacakları kayıt ile kursa katılabilecekler.

Sınavlara başvuru ücreti 2500 lira bütünleme başvurusu ise 500 lira olarak belirlendi.

İl Temsilcisi Kemal Topgül 1 Haziran cumartesi günü Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi spor salonunda yüz yüze eğitim Muhsin Yazıcıoğlu Sahasında ise uyguluma eğitimine katılacaklarını belirterek daha sonra yapılacak yazılı sınavda 70 ve üzerinde alanların belge almaya hak kazanacağını söyledi.

Topgül kursla ilgili detaylı bilgi almak için 0536 4631580 telefondan kendisine ulaşabileceklerini söyledi.