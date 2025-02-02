Çorum'da engelli çocuğun el frenini indirmesi sonucu geri kayan otomobil, bir binanın merdivenlerinde asılı kaldı.
Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Y.G, 19 US 933 plakalı otomobilini yol kenarına park ederek markete girdi.
Bu sırada otomobilde bulunan sürücünün engelli çocuğunun el frenini indirmesi sonucu araç geri kaymaya başladı.
Bir binanın önündeki merdivenlere çarpan otomobil, merdivende asılı kaldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan bulunmayan kazada polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı.
Aracın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Editör: Anadolu Ajansı