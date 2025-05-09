Çorum’un İskilip ilçesinde yürütülen proje çerçevesinde ilçe stadyumunda buluşan aileler ve çocukları, birlikte oyunlar oynayarak eğlendi.

Çorum'un İskilip ilçesinde bulunan Misak-ı Milli İlkokulu'nda yürütülen "Ailemle Eğitim" projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, 1. sınıf öğrencileri ve aileleri Şehit Mikail Kaya Stadyumu’nda bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hayata geçirilen etkinliğe katılan öğrenciler, aileleriyle birlikte çeşitli oyunlar oynayarak hem eğlendi hem de öğrendi.

Renkli anlara sahne olan etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, emeği geçenlere teşekkür etti.

Çocukların gelişiminde aile katılımının önemine dikkat çekmek için etkinliğin düzenlendiğine dikkat çeken Okul Müdürü Ali Hayda, "Çocuklarımızı sadece sınıfta değil, hayatın içinde de eğitmek istiyoruz. Bugün aileleriyle birlikte oynayan, gülen çocuklar gördükçe doğru yolda olduğumuzu bir kez daha anladık. Emeği geçen öğretmenlerimize ve katılım sağlayan velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.