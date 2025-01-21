Ahlatcı Çorum FK ile Ümraniyespor arasındaki maç çok soğuk havada oynandı.

Ancak bu soğuk havada içleri ısıtan görüntüler vardı. Bunların en başında ise kırmızı siyahlı takımın Çocuklara Karne Hediyesi olarak bu maça ücretsiz açması nedeni ile çocuk taraftarın fazla olması oldu.

Soğuk hava olmasını gerekçe göstererek stada gelmeyen sıcak evlerinde ekran başlarında maça izleyen Çorumlulara inat bir çok çocuk ailesi ile birlikte kaşkolu ve şapkasını takarak stada geldi ve doksan dakika boyunca takımlarına destek verdiler.

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte ise tüm taraftarlar gibi çocuklarda memleketlerinin takımlarının galibiyet sevincine stadda ortak oldular,