Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ), firmalara yönelik ücretsiz Excel kursu düzenliyor.

Verilen eğitimle, işletme çalışanlarının dijital yetkinliklerini artırmayı ve iş süreçlerinde verimliliği sağlamayı hedefliyor.

Hitit Üniversitesi ve ÇOKİŞ işbirliği ile verilen kurs öncesi, eğitime gelen kursiyerlerin Excel kullanım seviyeleri tespit edilerek müfredat hazırlandı. Kursun amacının katılımcıların niteliğini artırmak olduğunu söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Kurs süresince Excel programının temel ve ileri düzey özelliklerini öğreterek mali ve envanter verilerin düzenlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanmasını konularında katılımcıların iş hayatında daha etkili ve verimli olmaları sağlanacak” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Çorum’daki işletmelerimizin dijital dönüşümüne katkı sağlamak adına bu tür eğitimlere büyük önem veriyoruz. Çorum Belediyesi ile işbirliği içinde, bölgemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz," diye konuştu.

Lemzi Çöplü, ÇOKİŞ aracılığıyla düzenlenen kursun 42 saat süreceğini ve ilerleyen süreçlerde bu tür programların devam edeceğini de sözlerine ekledi.