İstanbul’da faaliyet gösteren Çorum Dernekler Federasyonu(ÇORDEF) 5. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirdi. Genel kurulda mevcut başkan Dursun Ünlü yeniden dernek başkanlığına seçildi.

Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen genel kurulda ilk olarak divan belirlendi.

Divan başkanlığına Veysel Erdem, üyeliklere ise Ercan Bezmez, Afi Comart, Mehmet Yılmaz ve Osman Gölet seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da yönetim kurulu faaliyet ve denetim kurulu raporları okunarak ibra edildi.

Raporların ibrasının ardından seçime geçildi.

Seçimde mevcut başkan Dursun Ünlü yeniden dernek başkanlığına seçildi.

ÇORDEF’in yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu: “Veysel Erdem, Abdullah Çıtak, Erol Yavaş, Nihat Çeşme, İsa Sözen, Kamil Beldek, Bekir Okumuş, Musa Cebeci, Hüseyin Akmaz, Ali Nazmi Han, Afi Comart, Mehmet Soydemir, Burak Taşkıran, Battal Kaçmaz.”

Disiplin kurulunda Besim Karaboğa, Dursun Küçüköz, Mehmet Yılmaz, Fatih Aydoğdu ve Yakup Baltakıran görev alırken, denetim kurulu ise Mustafa Canlı, Ercan Bezmez, Selçuk Devrez, Güngör Karakök ve Ergün Küçük Akkaya’dan oluştu.