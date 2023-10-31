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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 yılının ilk 9 ayında 1 milyar 297 milyon dolar ihracat yapılırken, 2 milyar 992 milyon dolar ithalat gerçekleştirildi.

Sanayisiyle Anadolu’nun parlayan yıldızı konumundaki Çorum, 2023 yılında ihracat rekorları kırmaya devam ediyor. TÜİK verilerine göre 2023 yılında hiçbir ay 100 milyon doların altında ihracat gerçekleştirmeyen Çorum, bu alanda ihracatının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bir çok büyükşehiri geride bırakan Çorum, 8 aylık ihracatıyla Türkiye’de 17.sırada yer aldı. Çorum’un yeni hedefi hızlı tren projesinin hayata geçirmesiyle ilk 10’a girmek.

Bölgede en güçlü rakiplerinden Samsun’da 969 milyon 880 bin dolarlık ihracat yapılırken, 902 milyon 631 bin dolarlık da ithalat yapıldı.